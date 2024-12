Alec Baldwin scapă definitiv de procesul penal, după tragedia din filmul „Rust”

11:20

O investigație publicată de Financial Times dezvăluie conexiuni între campania prezidențială a lui Călin Georgescu și o rețea de influență rusă, implicată anterior în campanii de dezinformare din Franța și Germania în timpul pandemiei de Covid-19. Această rețea ar fi fost activă în România, contribuind la propagarea mesajelor anti-vacciniste și ultranaționaliste, și ar fi vorba …