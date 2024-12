Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Române: Societatea civilă românească a dovedit forță și curaj

Anul 2024 ne-a adus multe motive de îngrijorare, la noi și în întreaga lume. Dar am încredere în națiunea noastră și în puterea ei de a merge mai departe. Românii din toată lumea au dat dovadă de curaj și de grijă față de familiile lor, transmite romaniaregala.ro. În acest an, am călătorit în Belgia, la […]

