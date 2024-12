Cum să bei alcool fără să dai de bucluc: 5 sfaturi simple ale unui cercetător

11:20

Ideea de a trimite trupe nord-coreene în Rusia, pentru a-i sprijini efortul de război împotriva Ucrainei, a aparţinut Phenianului, nu Moscovei, potrivit agenţiilor de informaţii americane, citate de The New York Times (NYT). Iniţial, s-a crezut că preşedintele rus Vladimir Putin ar fi fost cel care ar fi solicitat un astfel de ajutor din partea … The post Trimiterea de trupe nord-coreene în Rusia a fost ideea lui Kim Jong-Un, nu a lui Putin – surse NYT appeared first on spotmedia.ro.