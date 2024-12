Noi avertizari de vreme severa: Cod portocaliu de viscol la munte si vant puternic pe litoral

10:40

In perioada 24 decembrie, ora 10:00 – 26 decembrie, ora 20:00, ca urmare a atentionarii Cod galben de intensificari ale vantului, pompierii ISU Bucuresti-Ilfov au gestionat 116 interventii in Bucuresti si judetul Ilfov. Pompierii au actionat in 92 de cazuri in Bucuresti, care au inclus: 82 de copaci degajati, 9 elemente de constructie desprinse si...