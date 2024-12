Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Oferta pe care e gata să o accepte: „Pleacă!”

08:10

Discuția despre cel mai bun pilot all time este eternă. A fost Senna? Michael Schumacher? Fangio? Prost? Lewis Hamilton? Părerile sunt împărțite. O altă temă interesantă și mult mai amuzantă e cea aflată la polul diametral opus. Care a fost cel mai slab pilot all time? În principiu, cum măsori contraperformanța în sporturile cu motor? […]