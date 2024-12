Cum eviţi aglomeraţia când mergi la munte? Rute ocolitoare către Valea Prahovei

14:50

Mai este timp pentru distracție la târgurile de Crăciun. În Capitală, au fost deschise la finalul lunii noiembrie 5 astfel de manifestări. Buletin de București vă prezintă programul pentru ultimele zile și când se închid târgurile de Crăciun. Târgul de la Piața Constituției are concerte și de Crăciun Târgul de Crăciun din Piața Constituției este […] The post Când se închid târgurile de Crăciun din București. Programul concertelor appeared first on Buletin de București.