Bărbat împuşcat mortal de poliţie în Regatul Unit

BNR a dat în vara anului 2024 star­tul relaxării monetare, aş­tep­tată de toată lumea, re­du­când de două ori dobânda-cheie, până la 6,5%, de la 7% în 2023. Şi dobânzile pe piaţa interbancară au scăzut, ROBOR şi IRCC fiind sub 6%. Infla­ţia anuală a fost în noiembrie 2024 de 5,1%, sub nivelul din 2023, dar şi sub dobânda-cheie. Scăderea inflaţiei a convins boardul băncii centrale să reducă în luna iulie 2024 dobânda-cheie la 6,75%, de la nivelul de 7% unde a staţionat timp de un an şi jumătate....