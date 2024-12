Elicea și rotorul unei eoliene din Poarta Albă s-au prăbușit rupte de vânt. Zeci de bătrâni au fost evacuați la timp

01:30

Cazul penal împotriva actorului Alec Baldwin, legat de tragedia de pe platourile de filmare ale peliculei „Rust", s-a încheiat oficial. Procurorii și-au retras apelul împotriva sentinței de achitare dată pe fond, scrie The Hollywood Reporter. Procurorul special Kari Morrissey a retras apelul depus pe 21 noiembrie, care vizase decizia instanței de a respinge acuzațiile de …