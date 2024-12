Junghiul Bucureștiului și tusea neoliberală

10:30

Crin Antonescu va fi candidatul comun propus de coaliţia de Guvernare PSD, PNL, UDMR și minorități pentru alegerile prezidenţiale din 2025. Această decizie urmează să fie votată în forurile de conducere ale fiecarui partid. Anunțul lui Bolojan Anunțul oficial a fost făcut, luni, de președintele PNL, Ilie Bolojan. „PNL a semnat acest protocol de coaliţie, […]