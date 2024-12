Un avion militar nigerian, aflat în misiune, a bombardat din greşeală două sate

18:45

Piaţa hotelieră şi-a continuat trendul ascendent şi în acest an, când au fost deschide aproape 450 de camere de hotel sub un brand internaţional. Pe lângă deschiderile care au avut loc în acest an, au mai fost anunţate şi alte proiecte care urmează a fi deschise în anii următori. Efervescenţa din piaţa hotelieră se resimte de câţiva ani, timp în care noi hoteluri au fost adăugate în piaţa locală şi, mai mult, grupurile internaţionale care nu aveau prezenţă pe piaţa locală au intrat cu cel puţin...