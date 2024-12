Avarie la un cablu submarin în Marea Baltică: UE va propune sancțiunii împotriva ”flotei fantomă” a Rusiei

10:40

Lucrurile nu au stat tot timpul foarte roz la gruparea de la malul mării, Farul Constanța, penultima campioană a României. Evoluția sub așteptări a echipei în acest sezon, clasarea departe de locurile de play-off, au dus ca oamenii să se gândească la un conflict, și poate chiar o ruptură între oamenii care au grijă de … The post Conflict la Farul între Gică Hagi și Gică Popescu? ”Trebuie să facem ceva!” appeared first on spotmedia.ro.