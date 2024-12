Industrie și literatură (3)

06:20

În ciuda unui an dominat de incertitudini, mai ales în plan fiscal, mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri din Iași, lideri din industrii diferite, se declară mulțumiți de 2024 și estimează venituri mai mari față de anul trecut. Dacă cei din domeniul transporturilor anticipează creșteri de 10-15% a cifrei de afaceri, dar și încasări mai mari pe final de an, companiile care activează pe piața cărnii încheie un an cu noi investiții și planuri mărețe de extindere.