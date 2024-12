Elon Musk recunoaste ca a slabit puternic dupa ce a folosit controversatul medicament Mounjaro, catalogat de noul responsabil al Sanatatii, Kennedy Jr, drept „otrava”

10:40

In vara acestui an, caldura din capitala Greciei Atena a fost insuportabila. Temperaturile cu mult peste 40 de grade Celsius in timpul zilei si noptilor, cand termometrul nu a scazut sub 30 de grade, au ingreunat viata oamenilor in iunie. A fost cel mai cald iunie de cand au inceput inregistrarile. O masura speciala este...