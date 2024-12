CE aprobă preluarea Schwarzmüller de către Krone

13:40

IVECO a încheiat prima serie de experiențe dedicate S-eWay și eMoovy, evenimente exclusive care prezintă cel mai recent camion electric al său, IVECO S-eWay Rigid pentru regim greu. Acesta a fost însoțit de furgoneta cu șasiu electric IVECO eMoovy, care extinde oferta de vehicule comerciale ușoare cu emisii zero a brandului, oferind soluția ideală cu emisii zero […]