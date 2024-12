Prețurile locuințelor din Portugalia - cea mai mare creștere din ultimii aproape doi ani

10:20

Oricine nu mă cunoaște e lesne tentat să creadă că sunt un apărător al suveraniștilor și al lui Călin Georgescu. Cunosc acest tip de recepție, care se poate rezuma în câteva cuvinte: „cine nu e cu noi e împotriva noastră”. Nu mai trebuie să insist cât de păguboasă e această viziune – politica românească o dovedește din plin. Dar știu și că rămâne o fărâmă de îndoială. Dacă acest autor (adică eu) are simpatii ascunse și ne prostește pe față? Am mai pățit-o. În urmă cu 16 ani m-am poziționat împotriva cooperativei PDL-Băsescu. E drept, nu am scos niciun cuvânt de laudă la adresa PSD-PNL. Nu-mi plăceau defel. Doar că unii erau la putere, iar ceilalți, în opoziție. Datoria unui jurnalist nu e să slujească puterea.