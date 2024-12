Fugarul ex-politician Nati Meir va fi extrădat. El este condamnat la 11 ani de închisoare

12:00

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Marcel Ciolacu ca prim-ministru, exprimându-și încrederea în coaliția pro-europeană pentru a continua progresul economic...