Anunțul făcut de NATO după ce Estonia a evocat articolul 4 al tratatului

Tradiţionalul concert de colinde de la Westminster Abbey, organizat în fiecare an de prinţesa Kate, a fost difuzat marţi de televiziunea britanică. Telespectatorii au putut vedea în sfârşit ceremonia la aproape o lună după ce a avut loc, în 6 decembrie. Filmarea încheie un an dificil pentru Kate Middleton, care a anunţat că are cancer în martie anul trecut.