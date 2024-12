Tragedie la Real Madrid! O rudă a lui Endrick a fost împușcată mortal, chiar în ziua de Crăciun

18:50

Ionel Dănciulescu a oferit declarații despre Dinamo, după ce echipa lui Zeljko Kopic a încheiat 2024 pe podium. Fostul atacant consideră că forma bună arătată de „câini” în prima parte a sezonului îi „obligă” să facă și o a doua parte a sezonului foarte bună. Dinamo s-a salvat in extremis de la retrogradare în vară, […] The post „Îi obligă să facă asta!” Ionel Dănciulescu, avertisment pentru Dinamo după forma de vis! Pe cine a scos în evidență: „Și el are un mare merit!” appeared first on Antena Sport.