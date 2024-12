SCANIA XT TEST & DRIVE. Basculantele Scania, puse la treabă

15:30

Acționarii Entersoft și SOFTONE anunță unificarea celor două companii într-o singură organizație, formând un nou grup, creat pentru a se dezvolta într-un mediu digital în continuă evoluție. Noua entitate are ca scop „oferirea de plus valoare atât pentru parteneri, cât și pentru clienții care activează pe piețele din Grecia și Europa de Sud-Est", se arată […]