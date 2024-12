Caz incredibil în Iran! Un jucător a îmbrățișat o fană și a ajuns la comisii!

21:40

Marius Șumudică a anunțat că un titular de la Rapid a primit o ofertă de trei milioane de euro. Antrenorul a dezvăluit că Andrei Borza este la mare căutare, după ce a devenit un jucător important la echipa de sub Grant. Marius Șumudică l-a atacat din nou pe predecesorul său din Giulești, Neil Lennon, pentru […] The post Ofertă de trei milioane de euro pentru un titular de la Rapid! Anunțul lui Marius Șumudică: „Tac, dar mai arunc câte una!” appeared first on Antena Sport.