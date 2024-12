Loteria Română vrea să cumpere servicii de procesare a plăților electronice, pentru care a bugetat aproape 1 milion de lei

12:30

Supermarketul online Sezamo a vândut în intervalul 21-26 decembrie cu 15% în plus per coș față de săptămâna anterioară, clienții adăugând la comandă 2-3 articole suplimentare în plus. Cea mai aglomerată zi din punct de vedere al comenzilor a fost luni, 23 decembrie, când majoritatea clienților și-au organizat cumpărăturile pentru sărbători. Valoarea celei mai mari comenzi plasate în perioada analizată a fost de 5.795 lei, iar aceasta a inclus 136 de articole. Comenzile de dulciuri și băuturi s-au dublat față de anul trecut.