Când ar putea fi dat startul precomenzilor şi când aţi putea găsi în magazine noile Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus şi Galaxy S25 Ultra?

22:30

România a redus motoarele, până la urmă nici nu se poate altfel în contextul în care populaţia scade de la an la an (nu ai cum să ai creşteri barbare tot timpul). Când vorbim de internetul fix, numărul conexiunilor a ajuns la 6.7 milioane (+2% YoY), 33% dintre acestea având viteze în download de cel […] The post Deşi DIGI domină autoritar piaţa de internet fix, cât şi piaţa de televiziune din România, compania nu generează cele mai multe venituri din sectorul telecom appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.