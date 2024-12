Măsuri fiscale drastice în 2025. Ce a decis coaliția de Guvernare în legătură cu pensiile, salariile, dar și alocațiile

13:50

Hotelul Morrison din Los Angeles, simbol istoric legat de The Doors, a ars în întregime. Clădirea istorică a devenit celebră datorită legăturii sale cu trupa rock psihedelic The Doors. Flăcările au izbucnit la etajul al patrulea al hotelului, distrugând fațada acestuia și lăsând clădirea nelocuibilă. Din fericire, nu au fost raportate victime, deși în interior […]