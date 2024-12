Gazprom a anuțat că va opri exporturile de gaz spre Republica Moldova

09:00

Lumea a asistat la o creştere uluitoare a conflictelor în ultimul an. Se estimează că cel puţin 233.000 de persoane au fost ucise în conflicte în 2024, potrivit noilor date publicate în ultima lună a anului de o organizaţie de analiză şi cartografiere a crizelor. Datele, publicate de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), … The post Conflictele la nivel global au crescut în 2024. Ce este de așteptat în 2025 appeared first on spotmedia.ro.