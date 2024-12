Sărbătorile în Bucureștiul comunist | 29 decembrie: „Cu ce i-au deranjat încât să se ia măsuri atât de drastice de distrugere?”

10:20

Consiliul Local Sector 3 a adus noi modificări la regulamentul de parcare, în urma unei ședințe extraordinare desfășurată pe 23 decembrie. Modificările vizează firmele și deținătorii de rulote și autorulote. De asemenea, a fost stabilit cine plătește comisionul pentru plata cu cardul a locului de parcare. Modificări la regulamentul de parcare pentru persoane juridice Primăria […] Sector 3 | Noi modificări la regulamentul de parcare. Cine plătește comisionul la plata cu cardul