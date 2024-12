FOTO. Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit în mare secret. Nașii de cununie au fost ieșeanul Cătălin Moroșanu și sotia acestuia

08:40

Bojdeuca lui Ion Creangă din Țicău s-a însuflețit de cântecele și dansurile colindătorilor sâmbătă dimineața. Ansamblul de dansuri „Ciureanca” de la Ciurea, alături de alți artiști consacrați, au oferit un spectacol pe cinste invitaților. The post Colindătorii la Bojdeuca first appeared on IasiTV Life.