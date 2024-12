„Să vă spun ce făcea!” Bogdan Stelea, poveste fabuloasă cu Rică Răducanu! Ce s-a întâmplat când cei doi au dormit în aceași cameră

10:40

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce a auzit de interesul lui Dan Şucu de a-l transfera pe Darius Olaru la Genoa. Căpitanul FCSB are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Becali a anunţat că internaţionalul român cotat la 7.5 milioane de euro e cel care trebuie convins de italieni, […]