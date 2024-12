Caz înfiorător în Buzău! Vânzătoare înjunghiată de un bărbat băut. Motivul pentru care individul a atacat-o

14:30

1. Lumea dă vina pe guvern pentru orice, chiar si când greșește primarul de sector sau administratorul de bloc. Iar un guvern ca Ciolacu e o invitație la înjurătură. Pe mine mă încurcă și când trebuie să pun "ca" sau "că" înainte de Ciolacu. Am sperat că scap de treaba asta. Mai rău era doar […]