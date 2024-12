Noul star de la Porto are 17 ani și a impresionat în primele două meciuri ca titular! Performanțele reușite în tricoul „dragonilor”

16:00

Deşi s-a retras din activitatea de sportiv în urmă cu doar două luni, Rafael Nadal nu este niciodată departe de terenurile de tenis. La Jeddah, la Next Gen ATP Finals, legenda cu 22 de titluri de Grand Slam a acordat un interviu pentru Arab News şi The National, în care a declarat că nu exclude […] The post Rafael Nadal le-a aprins imaginația fanilor. Anunț despre viitorul său: „Niciodată să nu spui niciodată!” appeared first on Antena Sport.