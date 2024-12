Juri Cisotti nu vine singur la FCSB! Gigi Becali a pronunțat numele jucătorului cu care începe negocierile de urgență: „Îmi place!”

18:40

Mihai Stoica a dezvăluit ce regret are, la final de 2024. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că eşecul suferit cu Sparta Praga, în turul trei preliminar din Champions League, încă îl „bântuie". Sparta Praga a eliminat-o pe FCSB şi s-a calificat ulterior în grupa principală din Champions League. Campioana României a remizat […]