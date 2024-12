Ferestrele prin care pot fi văzute femei în spații interioare trebuie acoperite iar clădirile noi trebuie proiectate fără astfel de geamuri, a decis liderul suprem al talibanilor

16:30

Ce spunea acum un an, în ianuarie 2024, premierul Marcel Ciolacu, despre acuzațiile că majorarea pensiilor este nesustenabilă: „Nu mai pot să rabd să-i văd la televizor că în continuu discută de unde sunt bani pentru pensionari (…) Mă, măgarilor, oamenii ăia au construit România, oamenii aceia sunt părinţii şi bunicii noştri! Eu nu pot lăsa acei oameni să moară de foame, să nu aibă bani de medicamente!".