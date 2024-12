Adrian Mutu a semnat cu Petrolul! Detalii din contractul „Briliantului”

09:10

Mircea Lucescu se clasează peste Carlo Ancelotti, într-un top uriaș alcătuit de specialiști la finalul lui 2024. Selecționerul României este tehnicianul care a doborât cele mai multe recorduri în acest an. Mircea Lucescu a revenit pe banca echipei naționale în 2024, după 38 de ani. Naționala a avut un parcurs remarcabil în Liga Națiunilor, câștigând […]