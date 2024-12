Retrospectivă 2024: Despărțirea de secolul XX al democrațiilor liberale euro-atlantice, pacea prin forță, cea mai mare resuscitare politică din istoria SUA. Succesele României, încremenite în ingerințe și decizii fără precedent

12:00

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat pentru Financial Times că zona euro este „foarte aproape” să atingă ţinta de inflaţie pe termen mediu pe care o are în vedere BCE, scrie Agerpres. „Suntem foarte aproape de momentul în care putem declara că am coborât, în mod sustenabil, inflaţia la obiectivul nostru pe termen […] The post Christine Lagarde afirmă că zona euro este „foarte aproape” să atingă ținta de inflație de 2% pe care o are în vedere BCE first appeared on caleaeuropeana.ro.