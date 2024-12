Peste noapte, Guvernul Ciolacu reintroduce „taxa pe stâlp”, cu impact major asupra companiilor private

03:10

Casa în care locuiești este un adevărat catalizator pentru starea ta de bine sau, la polul opus, îți poate influența starea, dacă elementele din ea nu sunt pe gustul tău. Cristina Șincarenco este un arhitect care a observat impactul pe care designul interior îl are asupra oamenilor cu care lucra încă de la sfârșitul facultății, …