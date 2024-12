„Lipsă spațiu” în buletin. Cum trăiesc zeci de mii de români pe care statul nu-i recunoaște

15:20

Procurorii de la Parchetul General au primit mai multe înscrisuri și documente de la Autoritatea Electorală Permanentă, care atestă cheltuieli efectuate în timpul campaniei prezidențiale pentru Călin Georgescu, au dezvăluit surse din anchetă pentru site-ul de investigații Snoop.ro. Candidatul a depus un raport cu zero venituri și zero cheltuieli.