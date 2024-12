Sărbătorile în Bucureștiul comunist | 30 decembrie: „Din toată mândra mănăstire n-a mai rămas azi decât un muşuroi de ziduri”

06:00

Capitala României era epicentrul național al „Epocii de Aur", în urmă cu 35 de ani. Curentul electric cu porția, frigul din apartamente iarna, cozile de la Alimentara și PECO, mijloacele de transport în comun rare şi supra aglomerate, lipsa presiunii la gazul metan de la aragaz și demolările care erau în toi făceau parte din […]