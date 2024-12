Principalele măsuri care vor fi aprobate de Guvern în ordonanța „trenuleț”

08:40

Iașul are un singur ministru în noul Guvern Ciolacu, dar și acela este „de împrumut". Și asta pentru că social-democratul Alexandru Rafila, fost și actual ministru al Sănătății, este deputat de Iași, dar nu este din Iași. Liderii PSD și PNL Iași spun că lipsa unui ieșean get-beget în Executiv nu înseamnă că județul nostru [...]