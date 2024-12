Noi modificări în Legea Societăților; colaborarea cu un avocat firme

15:10

La propunerea DG MOVE, majoritatea statelor UE au agreat amânarea aplicării amenzilor pentru neechiparea camioanelor cu tahograf inteligent 2 până la 1 martie 2025, anunță UNTRR. Statele UE, mai puțin Danemarca, au susținut propunerea de amânare a aplicării amenzilor cu 2 luni. Amânarea se aplică numai pentru vehiculele echipate cu tahograf analogic sau digital neinteligent, care […]