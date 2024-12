Liderii lumii, mesaje după moartea președintelui Carter: S-a stins un simbol al Americii

17:10

350 lei în plus pentru 1.800.000 de români din 1 ianuarie. De ce nu i-a lovit Ordonanța trenuleț? Ordonanța trenuleț, care are ca scop oprirea creșterii deficitului bugetar, va îngheța pensiile și salariile bugetarilor. Cu toate acestea, o categorie de români scapă de ordonanța austerității. Este vorba despre salariații cu salariul minim pe economie. Salariul […] Articolul 350 lei în plus pentru 1.800.000 de români din 1 ianuarie apare prima dată în PS News.