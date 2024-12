Consultantul financiar Loredana Mihăilă, despre Ordonanța ”trenuleț”: A fost un șoc pentru toată lumea. Toată lumea era convinsă că în primele șase luni din 2025 nu vor fi modificări de taxe

12:10

Ca în fiecare an, Dorel Mihoc-MIDO și Adina Fărtăiș au colindat în direct la Radio Top. Au fost și prin alte locuri, după cum au povestit chiar ei: ”Am avut seara noastră tradițională de colinde, pe care o facem an de an, anul acesta la . Am fost și în alte locații frumoase, cu […] Articolul Dorel Mihoc-MIDO și Adina Fărtăiș, cu colinda la Radio Top: Colindele îți amintesc să ții legătura cu copilul din tine. ”Liniștea ninsorii”, un colind nou, pe YouTube apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.