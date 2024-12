Jimmy Carter, cel de-al 39-lea preşedinte al SUA, a murit la vârsta de 100 de ani

14:10

Pentru asigurarea liniştii şi siguranţei cetăţenilor în perioada sărbătorilor de iarnă, aproximativ 22.800 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne vor... The post MAI: Aproximativ 22.800 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi de serviciu în fiecare zi, în perioada sărbătorilor de iarnă / Recomandări în contextul organizării de târguri, petreceri şi concerte first appeared on Main News.