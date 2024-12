VIDEO. Mesajul transmis de Ciolacu înainte de adoptarea „Ordonanței trenuleț”: În acest mandat nu am de gând să fiu popular, ci să fiu extrem de eficient

16:00

În plin sezon de iarnă – fiind și perioada Crăciunului – nu sunt deloc puțini cei care au ales să dea o fugă până la munte, să profite de zăpadă și de aerul curat și să petreacă timp cu cei dragi, pe final de an, departe de agitația marilor orașe. E important însă, atrag atenția […]