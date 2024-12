Ce l-a convins pe Crin Antonescu să candideze la președinție. „Nu partidele și liderii lor”

16:50

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), anunţă, luni, că instituţuia are datorii de peste 6,3 miliarde de lei, dar promite că toate facturile vor fi plătite. În plus, anunţă că nu vor fi acceptate noi cereri de plată pe programele Anghel Saligny şi PNDL. "UDMR a preluat Ministerul Dezvoltării, în noul mandat, cu datorii de 6,3 […]