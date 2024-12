A scăzut producţia de vin spumant în UE. Pe ce loc se află România în topul producătorilor

17:50

Bogdan Despescu, secretarul de stat al Ministerului de Afaceri Interne, a vorbit la Realitatea Plus despre felul în care MAI va acționa după ce România va adera la spațiul Schengen, odată cu trecerea în noul an. Despescu îi asigură pe români că MAI va ține sub control criminalitatea, chiar dacă cetățenii nu vor mai fi […]