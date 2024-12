Suprarealistul René Magritte a pictat lumi paralele și a fost captivat toată viața de un sport anume: „Orice mutare trebuie să spună o poveste, altfel e mort”

19:30

Mario Iorgulescu a primit pedeapsa maximă în dosarul în care a fost judecat pentru ucidere din culpă, după ce produs un accident mortal în 2019, aflat sub influența drogurilor și a alcoolului. Fiul președintelui FRF a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, plus un an și 8 luni pentru alte două infracțiuni: conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. ...