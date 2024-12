România, învinsă într-o bătălie majoră. Mai poate face ceva pentru a nu pierde războiul?

11:40

Guvernul se reuneşte în şedinţă luni, începând cu ora 13:00, urmând să discute Ordonanţa privind unele măsuri fiscal-bugetare. Proiectul de ordonanţă a fost publicat duminică de Ministerul Finanţelor. Potrivit proiectului, impozitul pe dividende distribuite din 2025 va crește de la 8% la 10% și vor fi eliminate facilitățile de care beneficiază angajații din IT, construcții, …