Polițiștii care păzesc deținuți refuză să intre în tură la penitenciarul din Târgu Mureș: ar trebui să muncească ore suplimentare, care nu mai sunt plătite

Eliminarea facilităților fiscale pentru sectorul IT. Noul proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Finanțelor propune modificări fiscale semnificative, inclusiv devansarea termenului pentru eliminarea facilităților fiscale din industria IT, de la 2028 la ianuarie 2025. Reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) avertizează asupra consecințelor grave asupra stabilității sectorului IT și a încrederii investitorilor. Eliminarea facilităților fiscale pentru sectorul IT ANIS subliniază că decizia de a elimina facilitățile fiscale înainte de termenul stabilit inițial transmite un semnal negativ către unul dintre cele mai performante sectoare economice ale României.