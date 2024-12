OFICIAL | Alexandru Pop a semnat cu Dinamo! Prima reacție după ce a devenit jucătorul „câinilor”: „Să facem istorie”

14:50

Denis Ciobotariu s-a înţeles cu Rapid. Fundaşul central le forţează mâna celor de la Sepsi, ameninţând că nu se va prezenta la reunirea lotului. Ciobotariu vrea cu orice preţ să plece de la Sepsi. El era anunţat ca principala ţintă a Rapidului în acest mercato. Denis Ciobotariu a bătut palma cu Rapidul şi aşteaptă să […] The post Denis Ciobotariu s-a înţeles cu Rapid! Salariul cu care a fost convins de giuleşteni appeared first on Antena Sport.