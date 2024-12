De la Mesopotamia la Calendarul Gregorian: Cum am ajuns să sărbătorim Anul Nou pe 1 ianuarie

12:45

„Dragi români, încheiem un an complicat, cu multe împliniri, dar şi cu provocări. Atât pentru fiecare dintre noi, cât şi pentru România. Acum, la finalul lui 2024, mesajul meu, în care cred cu toată convingerea, rămâne acesta. România este o ţară stabilă, democrată, sigură şi pro-europeană, partener de încredere pentru aliaţii noştri externi. În ultimul an, am făcut progrese economice semnificative şi ne-am îndeplinit obiective importante, precum aderarea completă la Schengen şi eliminarea vizel...