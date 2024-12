Pista olimpica de canotaj inclusa in proiectul Autostrazii Bucuresti-Giurgiu

10:30

Aproximativ 400 de politisti din penitenciare au refuzat in aceasta dimineata sa intre la lucru si protesteaza in fata penitenciarului Rahova, scrie cotidianul Buletin de Bucuresti. Actiunea are loc in semn de nemultumire fata de neplata orelor suplimentare si a celor lucrate in zilele de weekend si sarbatori legale. Protestul, fara precedent, risca sa lase...